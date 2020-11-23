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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.11.20 19:30

Капитальный ремонт на улице Карла Маркса, 35 завершён

Все работы проходили в соответствии с пожеланиями жителей многоэтажек. Теперь на территории помимо просторной парковки есть современное игровое пространство для детей.

После капитального ремонта двор на улице Карла Маркса, 35 изменился практически до неузнаваемости. На месте старого корта теперь современная игровая площадка со спортивным комплексом, качелями и теннисными столами. Пожелание о её строительстве высказали жители дома.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Стадион получился в разы меньше, и это связано в том числе с парковками, сегодня председатель говорит о том, так как надо было найти компромисс между зонами отдыха и парковкой, потому что здесь не может быть приоритета, естественно что детям и пожилым надо отдыхать».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы видим, что на эти 18 миллионов рублей сделан большой объём работ: проезжая часть, обустройство новой детской площадки, установлено 17 светильников. Мы видим благодарный отклик от жителей дома».

Подрядчик, несмотря на достаточно сложный рельеф придомовой территории, сдал объект лишь с небольшим отставанием. Параллельно с благоустройством двора на улице Карла Маркса, 35 такие работы проводились и по другим адресам.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Я побывал на всех территориях, где проводились работы по программе «Комфортная среда», а это восемь  дворов. Мы это делаем для того, чтобы обобщить информацию и подготовиться к планированию в 2021 году».

Что же касается жителей, то, по словам представителя ТСЖ, выполненный ремонт они оценивают на твёрдую четвёрку. За счёт товарищества собственники жилья смогли привести в порядок подъезды и установили дополнительные светильники вдоль тротуаров.

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