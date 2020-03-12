«Капитан» электролайнера Владимир Долинин рассказывает о Мурманске, мурманчанах и раскрывает тайны сказки Пушкина

Мурманский «капитан» электролайнера Владимир Долинин сорок лет рассказывал пассажирам сказки, стихи и занимательные истории, благодаря чему стал известен не только в областном центре, но и далеко за его пределами. Недавно Владимир Владимирович ушёл на заслуженный отдых. Ведущая программы «Проще говоря» Ольга Щетинникова отправилась к нему в гости, чтобы узнать, каким было чудо машиностроения - фирменный электролайнер повышенной комфортности «Арктика», как Владимир Долинин стал его капитаном.

- Музыка играла, я объявлял: «Добрый вечер, уважаемые пассажиры!». Я говорил таким голосом, как будто всех люблю.

- Как комплименты помогали в работе водителю троллейбуса?

- Если скажешь человеку комплимент, то ему хорошо, ему приятно, он хорошее в себе никогда не будет убивать.

Во время поездок Владимир Долинин раскрывал землякам и скрытый смысл в сказках Пушкина.

- Кто такие семь богатырей? Я разгадал, что за яблочко, отравленное. Я так думаю, что яблоко невозможно отравить».

Занимательную историю самого известного в Мурманске «капитана» электролайнера Владимира Долинина, рассказанную им в программе «Проще говоря», смотрите сегодня, 12 марта в 20.00 на телеканале «Арктик-ТВ».