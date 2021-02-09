Капитан команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров делится своими знаниями с мурманчанами

В качестве приглашенного эксперта по спортивным интеллектуальным играм он проводит мастер-классы для местных знатоков.

Встречу с известным знатоком Борисом Белозеровым в областном центре организовали активисты мурманского молодёжный клуба интеллектуальных игр при поддержке администрации города. В первом мастер-классе приняли участие как профессиональные игроки, так и любители «Что? Где? Когда?».

Михаил Савченко, капитан мурманской команды «Норманны»: «Заявились несколько людей, которые занимаются тренировками в школах. У нас ведь в школах довольно много педагогов занимаются подготовкой ребят. И устраивают игры. И заявились несколько людей, которые со школьниками работают. Но в основном, это капитаны или представители команд».

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов Мурманска: «У нас в школе многие играют. Разные классы, на уроках, вне урока. К нам приходили наша известная команда «Норманны» и просто проводили игры. А были у нас и мастер-классы. И я помню, как полный актовый зал собирался, было очень интересно им. Сегодня также мне интересно нашего гостя слушать».

В рамках первого мастер-класса мурманские интеллектуалы узнали секреты успеха одной из лучших команд «Что? Где? Когда?» и её методы подготовки к играм. А на втором приглашенный эксперт рассказал о выступлениях на крупных турнирах.

Борис Белозеров, капитан команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»: «Очень радует, что это интересно. Мне тоже человеку, глубоко погруженному в структуру, в организацию интеллектуальных игр, всегда приятно, что это находит отклик в сердцах людей».

Отметим, что интеллектуальные игры в Мурманске активно развиваются. И в нашем городе регулярно проходят различные турниры, на которых собираются сильнейшие умы. По итогам таких выступлений лучшие команды представляют наш край на соревнованиях всероссийского и международного уровней.