Капитан судна «Норд Вест» выкинул за борт часть улова! Штраф 9 млн рублей

Мурманскими пограничниками выявлены факты нарушения правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Судно «Норд Вест» добывало камбалу в Баренцевом море. Во время промысла моряки выловили и 150 тон трески и пикши, от которых решили избавиться, выкинув рыбу за борт. Нарушение в последствие вскрылось, компания получила штраф.

Марина Груздова, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Решением Октябрьского районного суда Мурманска АО «Норд-Вест Флот Компани» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море» и части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», в виде штрафа в размере 9 млн рублей. АО «Норд-Вест Флот Компани» административный штраф оплатило в полном объёме».