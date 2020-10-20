Капитан судна решил поживиться ворованным мясом краба на 1,5 млн рублей
В начале октября пограничники в порту Мурманска задержали браконьера, который перегружал с борта рыбопромыслового судна в автомобиль незаконно добытую крабовую продукцию.
Задержанным оказался капитан судна, который даже попытался скрыться, но не смог. В его автомобиле пограничники обнаружили около
Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».