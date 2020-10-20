Капитан судна решил поживиться ворованным мясом краба на 1,5 млн рублей

В начале октября пограничники в порту Мурманска задержали браконьера, который перегружал с борта рыбопромыслового судна в автомобиль незаконно добытую крабовую продукцию.

Задержанным оказался капитан судна, который даже попытался скрыться, но не смог. В его автомобиле пограничники обнаружили около 200 килограммов варено-мороженного мяса краба. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам, составляет более 1,5 млн рублей. В отношении капитана и компании-судовладельца возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».