Капля твоей крови – капля чей-то жизни

Работники центра переливания крови и активисты региональной организации доноров в скором времени посетят мурманские школы и гимназии, чтобы рассказать старшеклассникам про донорство и про значимость этого процесса для каждого жителя Земли. Первыми о благородной миссии и особенностях работы врача-трансфузиолога узнали 11-классники 49-й школы.

Из-за занятости или иллюзорного спокойствия окружающего мира у многих современных людей сложилось неверное впечатление о донорстве крови. Зачастую многие думают, что это не настолько уж и необходимо. Вот только ежедневно эта непростая процедура спасает жизнь десяткам тысяч людей в мире. Показатели самые разные: острая кровопотеря, тяжелая анемия, травмы и множество других. Чтобы популяризировать кадровое донорство среди населения, специалисты по переливанию крови и бывалые доноры решили провести тематические классные часы во многих школах Мурманска.

- Мы пытаемся донести до людей информацию о том, что донор, кровь донора нужны всегда, потому что есть детки, которые болеют, онкологические больные, - рассказывает Ольга Склярова, заместитель председателя мурманской региональной организации доноров «Капля жизни». – Например, у нас на улице Свердлова случилась беда, потребовалась кровь, в Кемерово произошёл ужасный пожар, поэтому людям с ожогами потребовалось переливание крови. Мы пытаемся донести до северян, что это нужно, это не страшно, это не больно.

Старшеклассники подошли к теме донорства серьёзно. Оказалось, что многие не знали о процессе сдачи крови, кто-то ещё и вовсе не задумывался сдавать кровь. Но после беседы мало кто остался равнодушным, ведь в 49-й школе среди воспитанников очень популярно волонтёрское движение.

Пока многим ребятам рано становиться донорами, для этого необходимо достичь совершеннолетия. Но визит врачей заставил ребят ещё раз задуматься о выборе будущей профессии. Возможно, кто-то из школьников выберет медицину в качестве будущей профессии.