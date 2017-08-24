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День за днём с «Арктик-ТВ»24.08.17 19:30

Капремонт домов – долгов много, планов громадьё

Капитальные ремонты домов в Мурманске продолжаются. А уже со следующего года городская администрация будет софинансировать ремонты фасадов домов. Об этом сегодня во время очередной проверки реконструкции фасадов зданий, которые являются объектами культурного наследия, заявил глава администрации Андрей Сысоев.

Дом № 79 на проспекте Ленина медленно но верно обрастает строительными лесами. Здесь планируют отремонтировать кровлю и фасад. Это здание - одно из 28 имеющих статус объектов культурного наследия, поэтому и внимание к нему пристальное. Начнётся ремонт уже в следующем году, а пока,  до заморозков, рабочие планируют завершить подготовительные работы: расчистят и промоют фасады, выявят слабые места в штукатурке. Правда, есть небольшая проблема.

- Дело в том, что на фасадах присутствует остекление балконов, что является нарушением. Оно должно быть демонтировано, но эти работы должны провести управляющие организации, администрация, но никак не подрядчик, - говорит Константин Татарников, руководитель проекта компании-подрядчика.

Всего в этом году в очереди на капремонт, помимо 28 домов-объектов культурного наследия, ещё  137 многоквартирных дома. В том числе и здания на улицах Пушкинской, Челюскинцев, Володарского и Софьи Перовской. Ремонтировать на них будут не только крыши и фасады, но и инженерные сети. Также в планах Фонда капремонта и  модернизация лифтового оборудования. Пока всё идёт по графику.

- Я собираюсь в ближайшее время проводить совещание с руководителями города по поводу платежей за нежилые помещения, - говорит Александр Емельянцев, генеральный директор НКО «ФКР МО». – Это физические и юридические лица, которые занимают площади в жилых домах, но не платят за капремонт. Это очень большая проблема. Даже с базой данных у нас есть проблемы. Эти вопросы необходимо поднимать и приводить всё в нормальное состояние, так как долги по платежам большие и со стороны организаций, занимающих нежилые помещения.

Со следующего года городская администрация планирует запустить программу софинансирования капитальных ремонтов. Целевые средства пойдут именно на ремонт фасадов.

- Единственное, что я хотел бы отметить, и хочу, чтобы горожане об этом знали, город будет финансировать ремонт фасадов только тех домов, которые не имеют задолженности по Фонду капитального ремонта, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Стоит отметить, что далеко не все собственники добросовестно оплачивают квитанции Фонда. К примеру, в некоторых домах, запланированных к ремонту, задолженность по оплате взносов составляет несколько сотен тысяч рублей.

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Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
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Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
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Николай Игнатьевич
24.08.17 11:39
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