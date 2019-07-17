Капремонт домов виден всем по ярким фасадам

В ЗАТО Александровск состоялась приёмка рекордного в этом году количества домов, в которых выполнены капитальные ремонты. Это ответ для александровцев, которые часто интересуются, на что идут деньги, которые ежемесячно перечисляют жители Фонду капитального ремонта. В этом году были проведены реставрации нескольких фасадов жилых домов в Снежногорске и Гаджиеве, замена внутридомовых инженерных сетей и ремонты кровель.

Подрядчики стараются не только не отступать от сметы и заявленных в ней материалов, но и привнести ярких красок – фасады зданий теперь жёлтых оттенков. Для крыш же важнее, конечно, другое – чтобы покрытие было герметичным. Поэтому «ковёр» здесь двухслойный. В подвалах тоже чисто и сухо, установлены новые трубы.

Работы по капитальному ремонту МКД продолжаются. Подрядчики приступили к установке лесов на улице Гаджиева в городе подводников. Со дня на день здесь начнётся ремонт очередного дома.