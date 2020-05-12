Капризы весны сотрудникам УДХ не помеха

В Мурманске снег на дорогах и на обочинах уже во многих местах растаял - самое время делать генеральную уборку, мелкий текущий ремонт асфальтового покрытия, готовить магистрали к более масштабному, который делается только в тёплое время года.

Сотрудники Управления дорожного хозяйства взялись за лопаты и грабли, вывели на городские магистрали технику. Работы идут по всему Мурманску. Зима периодически напоминает о себе, создавая препятствия, но дорожники не выбиваются из графика, при этом переходный период требует одновременного выполнения задач, свойственных и холодному, и теплому периоду времени года.