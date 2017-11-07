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День за днём с «Арктик-ТВ»07.11.17 19:30

Капсулу с посланием от школьников 1967 года вскрыли в мурманской школе № 45

Весточка из далекого 1967 года хранилась в 45 школе города-героя, которой исполнилось полвека. О чем хотели сказать своим ученикам педагоги середины прошлого столетия, какое письмо приготовили уже современные школьники, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Юбилей мурманской школы № 45 примечателен одним фактом -, 50 лет назад педагоги и первые ученики образовательного учреждения в одну из стен актового зала заложили капсулу с посланием потомкам. Какой бы ни была праздничная церемония, все участники ждут одного, когда снимут со стены табличку с надписью «Вскрыть в 2017» и извлекут из ниши  металлический цилиндр.

Как и послание жителям Мурманска, которое было замуровано в бетон в сквере на улице Ленинградской,  послание, пролежавшее в школе, составлялись в период, когда слово «коммунизм» не ассоциировалось с безвозвратно ушедшим временем. К тому же «письмо времени» заложили перед большим праздником – 50-летием Октябрьской социалистической революции. Не удивительно, что текст помимо благодарности всем строителям, пронизан возвышенным духом ленинской идеологии.

- Вы будите учиться уже при коммунизме, - читает Наталья Задонская, директор школы № 45 г.Мурманск. - Велика наша мечта о том, каким будет ваше время, какими будите вы - школьники 2017-го…

Ученики 2017 года  живут совсем в другом мире, который изменился и не совсем в лучшую сторону. Например, в  1967 году на строительство школы потратили 1,5 миллиона рублей, 73 тысячи стоило оборудование для классов. Не нужно быть гениальным математиком, чтобы просчитать насколько сильно с тех пор обесценился рубль. Но что такое деньги, ведь чувство единства и какой-то общности, присущее старому строю, все же сохранилось. 

Перед большим праздником в 45-й школе объявили конкурс «Письмо потомкам». Нынешним школьникам дали возможность  написать заветные строчки будущим поколениям, а на место старой капсулы заложат новую, вскрыть послание должны будут через 25 лет. Но о революции, давшей  начало такой традиции, современное поколение уже не говорит.   

 

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