«Капсулу времени» в Мурманске доставали с трудом

Сквозь время. В День города в центре Мурманска вскрыли капсулу с посланием жителям 2017 года. Обращение к потомкам заложили во время празднования полувекового юбилея Октябрьской социалистической революции. Чтобы достать цилиндр из полувековой закладки рабочим пришлось затратить два часа. Залитый комсомольцами бетон никак не хотел «отпускать» историческую реликвию.

Один из участников церемонии закладки «капсулы времени» с посланием жителям Мурманска 2017 года - Валентин Мантуров. Это потом политик и общественный деятель занимался дипломатической работой в Индии, представлял Союз в ООН, а начинал свою карьеру Валентин Иванович в Мурманске с должности первого секретаря городского комитета комсомола. Ветеран отлично помнит, каким в 1967 году они представляли будущее.

- Мы мечтали о том, чтобы молодые люди через 50 лет относились к своему городу с такой же отдачей, как и наши предыдущие поколения. Но мечта эта была не только в мыслях, мы её выразили в обращении к будущему поколению, и поместили его в капсулу, которую мы сегодня обнаружим, - рассказал Валентин Мантуров, первый секретарь Мурманского горкома комсомола в 1967 году.

Но обнаружить капсулу оказалось не так просто. Мемориальный камень рабочие сняли без проблем, но уже на первой плите, как броня закрывающей капсулу, рабочие застопорились. Одолеть преграду получилось только спустя время.

Но и дальше специалистов ждал сюрприз - ещё одно армированное покрытие, а за ним «подушка» из крепчайшего бетона. Вероятно, оставляя послание потомкам, комсомольцы не жалели материалов и сил, заложив вместе с капсулой многовековой запас прочности. Такой, что даже современные инструменты едва-едва справлялись с затвердевшей смесью. С каждым новым ударом отбойников, интрига только возрастала.

- Мы живём в другой стране, но живём в том же замечательном, нами любимом городе Мурманске, - говорит на торжественном митинге Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В прошлом году мы заложили новую капсулу ещё на 50 лет, к 150-летнему юбилею. Я уверен, что основные слова надежды, доброты, пожелания счастья потомкам, практически совпадут с тем текстом, который мы прочитаем сегодня.

Интерес к происходящему подогревал и тот факт, что металлоискатель безошибочно указывал на объект внутри бетонного блока, что сужало место поиска. Впрочем, большинство зрителей так и не дождались торжественного момента, организаторы приняли решение раскрыть содержание послания.

- Наши работники будут продолжать поиск исторической капсулы, - скала Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Все, кто хочет понаблюдать за этим процессом, оставайтесь. Но сейчас мы воспользуемся другой предусмотрительностью наших ветеранов из 60-х годов, потому что текст капсулы они сохранили в архивах.

Писавшие послание люди, были уверены, что коммунистический строй сохранится, а революционное преобразование мира будет окончательно завершено. Да так, что не придётся тратиться на оборону ради защиты от идеологически враждебного Запада. Жители 1967 года верили и в то, что современные люди научатся управлять климатом и разведут заполярные сады, раскроют все тайны природы и без труда смогут летать между планетами.

«Пусть всегда ярко горит в ваших сердцах вечный огонь бессмертных ленинских идей, огонь революции, зажжённой в незабываемом 1917 году», - пожелали нам наши потомки 14 октября 1967 года.

Спустя два часа с момента начала церемонии вскрытия капсулы рабочие всё же нашли и достали из бетонного саркофага. Металлический предмет за 50 лет, проведённых в затвердевшем растворе, не повредился. Уже известно, что документ, запаянный внутри, городские власти предадут на хранение в музей.