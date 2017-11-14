Капсулы с рыбьим жиром идут нарасхват!

Совсем скоро на широте Мурманска наступит полярная ночь. Готовиться к ней в детских садах стали заранее. С начала ноября в ежедневный рацион маленьких северян включили полезную добавку – рыбий жир в капсулах. Он помогает не только укрепить иммунитет ребятишек, но и улучшить их самочувствие.

Первое, второе и компот - вот стандартный ежедневый рацион для воспитанников детских садов Мурманска. Однако, с начала ноября вместе с привычной едой воспитатели дают ребятам капсулы с рыбьим жиром. Он восстанавливает иммунитет, успокаивает нервную систему и повышает активность, что очень важно для детей дошкольного возраста, особенно в период полярной ночи.

- Приём рыбьего жира осуществляется под строгим наблюдением медицинских работников детских садов и только с согласия родителей, - поясняет Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. – И при условии, что у ребёнка нет медицинских противопоказаний.

Оздоровительная кампания запущена в муниципалитете в 2011 году и уже успешно зарекомендовала себя. По статистике, болеть гриппом и ОРВИ малыши стали реже. А главное то, что сейчас добавка представляет собой небольшие капсулы с самыми разнообразными вкусами, для детей это скорее лакомство, а не противные таблетки, как это было в советское время.

Дети получают рыбий жир 3 раза в день: за завтраком, обедом и ужином. Детский сад № 110 участвует в кампании уже не первый год. Воспитатели уверяют, что для родителей добавки являются дополнительным подспорьем, ведь их дети получают необходимые организму витамины совершенно бесплатно.

- У нас принимают рыбий жир все ребята, кроме ясельных групп, - рассказывает Ольга Олькина, заведующая детским садом № 110.

Всего в этом году в оздоровительной кампании принимает участие около 8 тысяч дошколят, число желающих присоединиться к проекту постоянно растёт. К слову, рыбий жир полезен и взрослым. Он снижает уровень холестерина в организме и укрепляет иммунную систему.