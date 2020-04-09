«Карантин» - сага о пандемии

Документальный проект «Карантин» организаторов фестиваля «Северный характер» подержали в побратиме Мурманска городе Гронингене (Нидерланды). Оксана Барышева рассказывает, как проходит четвёртая неделя изоляции.

Один из авторов проекта Юрий Ерофеев призывает мурманчан присоединиться к съёмкам документального фильма: рассказывайте всё как есть: чем занимаетесь, о чём думаете, чего боитесь, на что надеетесь. Какие у вас появились новые увлечения или привычки? Сравните свою жизнь до и после.

«Пожалуйста, начинайте рассказ с упоминания места и даты и снимайте видео горизонтально», - рассказывает об условиях Юрий Ерофеев.