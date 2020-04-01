Карантин не для всех – весна торопит коммунальщиков

Несмотря на ограничительные меры, введённые в городе, коммунальные организации должны работать бесперебойно. Контролирующие органы тоже не ушли на карантин и следят за тем, как управляющие организации справляются с повседневными задачами.

Очень важно сейчас наладить уборку и вывоз снега из дворов, ведь с приходом тепла растаявшие сугробы могут затопить подвалы и подъезды домов. Многометровые лужи также будут мешать передвижению жителей и автомобилей по придомовым территориям. Например, во дворе на ул.Зои Космодемьянской складированного снега проверяющие не нашли -управляющая компания своевременно отреагировала на предписание, которое ранее выписывали коммунальщикам. Но другие замечания все же обнаружили. По этим нарушениям будут составлены материалы. Их направят на рассмотрение административной комиссии для привлечения к ответственности должностных лиц.

Елена Блинова, инженер ММБО «Экосистема»: «С главного фасада расположен пешеходный тротуар, который в соответствие с правилами благоустройства должен очищаться от снега в зимний период, должна проводиться подсыпка территории в случае необходимости. На данный момент уборка от снега не произведена, подсыпка также не осуществлена».