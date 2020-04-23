Карантин введён в кардиологическом отделении Мончегорской ЦРБ

В данном медучреждении коронавирус выявлен у медицинской сестры.

С 10 апреля она не работала, а несколько дней назад обратилась к врачу с признаками простуды. Тест на коронавирус дал положительный результат.

В отделении введён карантин до 24 апреля - 14 дней после последнего посещения заболевшей сотрудницей медучреждения. Внепланово проведены анализы на COVID-19 медработников ЦРБ. Проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий и дезинфекция помещения.