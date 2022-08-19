«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана

Храбрые, мужественные, преданные своей отчизне, так можно охарактеризовать настоящих военных. Сегодня они - ветераны боевых действий, но, несмотря на это, ни на минуту не перестают думать о боевых товарищах, тех, кто сейчас на передовой защищают Родину. Благодаря Мурманскому отделению «Российский Союз ветеранов Афганистана» и помощи неравнодушных северян для жителей и участников спецоперации в ЛДНР были отправлены три микроавтобуса с гуманитарной помощью «Караван 51».

Мурманские представители общественной организации также не остались в стороне. Они запустили свой караван, лично доставляют на передовую гуманитарные грузы.

Храбрые, мужественные, преданные своей отчизне, так можно охарактеризовать настоящих военных. Сегодня они - ветераны боевых действий, но, несмотря на это, ни на минуту не перестают думать о боевых товарищах, тех, кто сейчас на передовой защищают Родину. Благодаря Мурманскому отделению «Российский Союз ветеранов Афганистана» и помощи неравнодушных северян для жителей и участников спецоперации в ЛДНР были отправлены три микроавтобуса с гуманитарной помощью «Караван 51».

Николай Дмитренко, председатель правления Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «Караван гуманитарной помощи в Луганск и Донецк. Это караван уже третий по счёту получается. Мы не смогли сидеть на месте и в этом году приняли решение принять участие».

В автомобилях более трёх тонн груза - всё самое необходимое. Активную поддержку по сбору помощи оказывало правительство региона и граждане. Все неравнодушные могли поучаствовать в благотворительной акции.

Николай Дмитренко, председатель правления Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «В коробках у нас гуманитарная помощь для гражданского населения: пайковые наборы, плюс для солдат. Сами понимаете, характер питания сейчас у каждого разный. Плюс детское питание, медикаменты, медицинское снаряжение: коляски инвалидные костыли. Плюс, не буду таить, есть некоторые спецсредства непосредственно для наших военных».

На обратном пути «Караван 51» планирует навестить соратников в Ростовской области, заглянуть в местный госпиталь.

Валерий Лозован, командир группы «Караван 51»: «Будет концерт, боевой дух ребятам будем поднимать. Кое-какие подарки у нас есть, вкусняшки и спецоборудование - вплоть до квадрокоптера. Есть люди, которые финансово помогли. Надо, чтобы каждый маленькую частицу внёс, чтобы быстрее это закончилось, потому что там очень-очень трудно».

«Караван 51» существует с 2014 года, но сейчас потребность в нём выросла. Цель участников проекта одна - быстрее доехать, чтобы быстрее вернуться и снова продолжить помогать.