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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.22 19:30

«Караван 51» свою деятельность не прекращает

В военном музее прошло заседание наблюдательного совета Мурманского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Участники официальной беседы обсудили, куда направить средства, поступившие в рамках акции-сбора для мобилизованных и участников СВО.

В Мурманском отделении Российского союза ветеранов Афганистана продолжают сбор средств на нужды участников спецоперации. За время действия акции общественникам удалось собрат почти 1,5 миллиона рублей.  Сегодня состоялось первое заседание комиссии по распределению этих средств.

Николай Дмитренко, председатель правления Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «Наблюдательный совет собрался, это первая встреча, ознакомительная. Я умаю, что в течении пары дней будет уже принято решение о распределении средств. Сейчас крайняя необходимость у нас, а в общем-то много чего нужно – от гвоздей до квадрокоптеров «.

Во время заседания обсудили потребности участников СВО, методы сбора помощи, а также коснулись юридической и бухгалтерской сторон благотворительной деятельности. Как отмечают ветераны, любая помощь полезна.

Николай Дмитренко, председатель правления Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «Сейчас зимний период начинается, нужны тёплые вещи. Некоторым подразделениям не хватает даже лопат, печи-буржуйки для отопления».

Уже в начале декабря афганцы отправят гуманитарную помощь участникам СВО. Напомним, что инициатива мурманских ветеранов Афганистана – «Караван 51» начала своё существование в 2014 году.

Это будет четвёртый раз, когда группа из Мурманска совершит свою поездку. И, как отмечает председатель организации, «Караван» свою деятельность не прекращает.  

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