День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.23 19:30
Карьер попутал! Директору коммерческой организации предъявлено обвинение в даче взятки
Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.
По версии следствия, 26 июля 2023 года, находясь на территории одного из карьеров в Печенгском округе, руководитель организации лично передал в качестве взятки 150 тысяч рублей лесничему за сокрытие незаконной добычи и вывоза песка из карьера, расположенного на землях лесного фонда.
В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области.
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