Карьер попутал! Директору коммерческой организации предъявлено обвинение в даче взятки

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, 26 июля 2023 года, находясь на территории одного из карьеров в Печенгском округе, руководитель организации лично передал в качестве взятки 150 тысяч рублей лесничему за сокрытие незаконной добычи и вывоза песка из карьера, расположенного на землях лесного фонда.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области.