Карьера или семья? Выбор, с которым приходится в современных реалиях всё чаще сталкиваться женщине

Как совмещать социальные роли супруги и матери и быть успешной в профессиональной деятельности северянки рассказали на расширенном заседании женских клубов в Мурманске. Дистанционно к мурманчанкам присоединились и жительницы Запорожской области.

Евгения Бабичева из Североморска воспитывает троих детей, один из которых с особенностями развития. Аутизм не лечится, с ним приходится просто мириться, поэтому Евгения в процессе роста сына вынуждена была сама освоить новую для себя специальность барбера. Но после обучения поняла, что это возможность для самореализации, поэтому девушка открыла свою парикмахерскую.

Евгения Бабичева, индивидуальный предприниматель, ЗАТО г. Североморск: «Думаю, самый большой мой страх – это то, что у меня не получится. По разным причинам: совмещать, найти клиентов, быть интересной… Этих страхов много, но нужно идти вперед и делать».

Помощь искала у государства – в регионе действуют меры поддержки для начинающих предпринимателей. Об этом и рассказали участницам женских клубов Мурманской области специалисты социальных центров. Примером для тех, кто только стоит на пути запуска бизнеса, стали успешные проекты северянок.

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы: «У нас такой большой спектр деятельности: от сферы услуг до промышленности. Бижутерия, косметика – всё из нашего природного материала. Насколько богата природа - насколько богаты девчонки. Они такие делают прекрасные вещи, о которых сегодня расскажут».

Женские клубы при кадровых центрах в Мурманской области работают с 2023 года, сейчас их в регионе 6. Однако опыт Заполярья оказался весьма полезным специалистам из других субъектов страны, в частности, новых территорий.

Светлана Виденеева, руководитель аппарата Мурманской областной Думы: «Очень важно, что сегодня с нами коллеги из Запорожской области. Мы готовы делиться опытом, в том числе, передавая навыки, расширяя женские клубы на территории Запорожской области».

Женские клубы – это территория доверия, отмечают специалисты и участницы. Вместе с тем, поддержку оказывают не только друг другу, но и внешнему контуру. Так, женщины присоединились к ежегодной акции, в рамках которой до 15 августа собирают литературу для библиотек и канцелярию для школьников Запорожской области.