Карьера с нуля: студентам филиала МАУ в Полярном рассказали о возможностях трудоустройства

Встреча студентов с представителями компании «ЕвроХим» в регионе не первая. Таким образом компания и университет укрепляют партнёрские связи в подготовке кадров.

Сменил вид из иллюминатора космического корабля на работу с персоналом - Сергей Волков уже много лет работает с людьми. Такое решение он принял после завершения космической карьеры. Лётчик-космонавт сегодня всё чаще предпочитает рассказывать школьникам и студентам о земном – об успешной карьере, которую может построить каждый.

Сергей Волков, лётчик-космонавт, Герой России: «Ребятам нужно рассказывать про инженерные профессии, про возможность прийти в высокотехнологичные компании, которой является «ЕвроХим» - мировой лидер по производству удобрений. Чтобы ребят ориентировать, чтобы они определялись с выбором экзаменов».

Филиал крупного производителя удобрений мирового уровня стал тесным партнёром Мурманского арктического университета. Такие встречи представителей предприятия со студентами и выпускниками школ – часть серьёзной работы по подготовке кадров.

Ирина Шадрина, ректор Мурманского арктического университета: «Это достаточно амбициозные цели, а чтобы их исполнять, нам нужны весомые партнёры. Ими могут стать только те предприятия, на которые трудоустраиваются наши выпускники».

В арктическом университете уже открыты специальные направления, например, для Мурманского морского торгового порта – это «Портовая логистика» и «Строение портовых сооружений». Не исключено, что союз трёх сторон положит начало реализации индустриального проекта по созданию собственного флота для транспортировки продуктов и сырья.

Дмитрий ТЮТИН, руководитель проекта департамента стратегических проектов и нормативного сопровождения деятельности компании производителя удобрений: «Тем самым мы выполняем, повторюсь, ту самую задачу по подготовке кадров, плюс помощь региону в подготовке детей, потому что организация их обучения – одна из стратегических задач, поставленных президентом».

Трудоустройство выпускника колледжа или вуза – цель далеко неконечная. Благодаря постоянному обучению и повышению уровня квалификации работник даже может быть переведён в любой филиал компании в стране и за её пределами, ведь география предприятий весьма широка.

Сейчас уже на предприятиях система подготовки кадров устроена так, что специалист попадает в систему постоянного обучения

Встреча в Полярном плавно переросла в оживленную дискуссию, в процессе которой на каждый вопрос будущие специалисты смогли получить ответ. Они могут быть уверенными в том, что могут стать ценными кадрами для большой компании с мировым именем.