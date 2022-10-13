Карина Круглова, футбольный арбитр: о выборе профессии и особенностях судейства игры в мяч

«В футбол играют настоящие мужчины. // Трус не играет в футбол!», - слова этой популярной среди болельщиков песни знают многие, но вот о том, что эти игры может судить женщина, думаю, что для многих будет открытием.

Карина Круглова, футбольный арбитр.

Она переехала в Мурманск из Петрозаводска. Занимается футболом с самого детства, ещё в школе шесть лет была вратарем женской сборной Карелии, а дальше решила пойти по судейскому пути. Она отмечает, что наши спортсмены ничуть не уступают игрокам из её родного города.

Как пришла в профессию? Почему выбрала судейство? И каково судить мужской футбол? Знакомьтесь с Кариной Кругловой - гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Она подробно ответит и на эти вопросы и расскажет о некоторых тайнах футбольных баталий.