Мурманская область под колпаком разведки СШАСо следующей недели прививку против сезонного гриппа взрослым можно будет сделать в поликлиниках по месту жительства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.19 19:30

Картины «под напряжением» радуют северян

Мурманская молодёжь продолжает украшать невзрачные трансформаторные будки, превращая их в произведения искусства. На подстанции, которая находится  на улице Орликовой, 13, уже сегодня художник завершит свою работу над  очередным шедевром.

Этим летом на фестивале «Комфортная городская среда» молодёжь Мурманска выступила не только за благоустройство парков и скверов в отдалённых микрорайонах, но и подняла тему уличного искусства. Творческие самородки решили до конца лета украсить12 зданий трансформаторных подстанций.

Художники работают над проектом самостоятельно: определяются с тематикой, рисуют эскиз, подбирают цвета. Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, такие инициативы поддерживает, ведь молодым людям нужно не только учиться, но и проявлять себя с творческой стороны.

«Это здорово, когда наша молодёжь может самореализоваться. За них очень приятно и радостно. И хочется не просто продолжать, а расширять эти направления, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска пятого созыва, - потому что мы прекрасно понимаем, что в нашу полярную ночь нам как раз не хватает чего-то яркого, солнечного, чтобы вызывало позитив».

Примечательно, что проект по преображению города привлёк в Заполярье художников со всей России.

«Я в Архангельске выполнил некоторые работы», - рассказывает Егор Тарасов.

Создатели проекта надеются, что яркие подстанции станут приятной мелочью в серых зимних буднях и будут поднимать настроение местным жителям и гостям города.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Елена
16.08.19 17:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто отвечает за лавочки которые стоят у подъезда? Один из жителей первого этажа убрал самовольно лавочку, т.к. ему мешают люди, которые на ней сидят. Управляющая
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Александр
13.08.19 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:00«Остров ненужных людей». Художественный сериал, 20 серия (16+)22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:05«Цвет власти». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиПо кошелькам северян сильнее всего «ударили» лук репчатый, спички и проезд железнодорожным транспортом-PRO ВалютуКурс доллара просел на 66 копеек, евро - почти на 67 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 308 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика