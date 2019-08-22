Картины «под напряжением» радуют северян

Мурманская молодёжь продолжает украшать невзрачные трансформаторные будки, превращая их в произведения искусства. На подстанции, которая находится на улице Орликовой, 13, уже сегодня художник завершит свою работу над очередным шедевром.

Этим летом на фестивале «Комфортная городская среда» молодёжь Мурманска выступила не только за благоустройство парков и скверов в отдалённых микрорайонах, но и подняла тему уличного искусства. Творческие самородки решили до конца лета украсить12 зданий трансформаторных подстанций.

Художники работают над проектом самостоятельно: определяются с тематикой, рисуют эскиз, подбирают цвета. Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, такие инициативы поддерживает, ведь молодым людям нужно не только учиться, но и проявлять себя с творческой стороны.

«Это здорово, когда наша молодёжь может самореализоваться. За них очень приятно и радостно. И хочется не просто продолжать, а расширять эти направления, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска пятого созыва, - потому что мы прекрасно понимаем, что в нашу полярную ночь нам как раз не хватает чего-то яркого, солнечного, чтобы вызывало позитив».

Примечательно, что проект по преображению города привлёк в Заполярье художников со всей России.

«Я в Архангельске выполнил некоторые работы», - рассказывает Егор Тарасов.

Создатели проекта надеются, что яркие подстанции станут приятной мелочью в серых зимних буднях и будут поднимать настроение местным жителям и гостям города.