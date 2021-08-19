Карты «Мир» и «Белкарт» будут работать без ограничений

Ещё одна новость из сферы цифровых платежных систем. Многие жители Мурманской области ездят на отдых в Беларусь, а некоторые владеют и недвижимостью в братской республике. Скоро расплатиться или снять деньги в соседнем государстве можно будет проще.

Россия и Белоруссия расширяют систему взаимного обслуживания платёжных карт. На финишную прямую вышла реализация проекта взаимодействия систем «Мир» и «Белкарт», пишет «Российская газета».

В Белоруссии сегодня с национальной российской платёжной системой «Мир» работают 12 банковских организаций, а это значит, что расплатиться по такой карте россияне смогут если не везде, то почти везде. Стать обладателями белорусских рублей в большинстве банкоматов можно без комиссии - дополнительную плату за данную операцию взимают лишь несколько банков. А вот комиссия за снятие валюты встречается куда чаще. Кроме того, банки могут устанавливать ограничения на снятие валюты с иностранных карт, то есть снять вы сможете только белорусские рубли. Белорус тоже может приехать в Россию, имея в кармане только банковскую карточку. Российские рубли с карточки, выпущенной в Белоруссии, можно снять в любом банкомате. Но карты платёжной системы «Белкарт» пока ещё не принимаются российскими банкоматами, хотя инфраструктура полностью готова к их приёму.