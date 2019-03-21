«Каскад» хлопнул дверью!

Ситуация в Гаджиево находится под постоянным контролем администрации. Смена руководителей управляющей компании позади, решение аварийных ситуаций и текущее обслуживание многоквартирных домов идёт в штатном режиме. Об этом сообщили представители администрации ЗАТО Александровск.

Напомним, 1 марта управляющая компания «Каскад» в Гаджиево без объявлений причин сложила с себя полномочия, объявила о банкротстве и фактически прекратила обслуживание всех домов. Глава ЗАТО Семён Кауров незамедлительно собрал оперативное совещание, назначив ответственных в урегулирование ситуации. Вопрос удалось решить.

«Просьбы и звонки жителей не остаются без внимания, мы на них реагируем в любое время суток, - говорит Василий Петрович, заместитель главы ЗАТО Александровск по вопросам ЖКХ. - Обстановка в городе спокойная, жилфонд обслуживается, может быть, не в той степени, в которой надо, но все мы прекрасно понимаем, что такими малыми силами мы не можем качественно обслужить в короткое время все придомовые территории, подъезды. Всё остальное выполняется в полном объёме».

Сейчас управляющая организация работает в штатном режиме, место директора теперь заняла Серафима Пронина. Решением Арбитражного суда она назначена конкурсным управляющим компании. Новый руководитель уже перезаключила договор с единым расчётным центром на выпуск квитанций. В них гаджиевцы ближайшие месяц-два не увидят долгов или перерасчётов, но смогут оплатить текущие ежемесячные начисления.

«Работать управляющая компания будет минимум три месяца, - сообщил Сергей Лебедев, начальник Управления муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск. - Это связано с тем, что решение ФАС обязало администрацию в апреле объявить новый конкурс по отбору новой управляющей компании. Как только проведём конкурс, ООО «Каскад» прекратит свою деятельность».

Новое руководство обслуживающего предприятия попыталось сохранить коллектив. И если штат слесарей и сантехников почти укомплектован, то дворников по-прежнему не хватает.

«Неоднократно Василий Павлович проводил беседы с бывшими сотрудниками управляющей компании, но люди не идут якобы потому, что ждут зарплаты и по иным причинам», - говорит Сергей Лебедев, начальник Управления муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск. -

Дальнейшая судьба «Каскада» уже предрешена. Организация прекратит своё существование к лету, тогда и будет выбрана новая управляющая компания.