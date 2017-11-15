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День за днём с «Арктик-ТВ»15.11.17 19:30

Кассы автовокзала Мурманска меняют месторасположения

Хорошо знакомый каждому жителю Мурманска  автовокзал в его нынешнем виде, возможно, совсем скоро прекратит своё существование. Дело в том, что предприятие, которое занимает помещения в жилом доме на ул. Коминтерна, 16, не заключило договор аренды на муниципальное здание. Сегодня  предприниматели фактически работают в помещениях незаконно. После нескольких лет судебных тяжб и выяснения отношений в споре между  сторонами поставлена точка.

Помещение автовокзала сложно считать комфортным для пассажиров, ожидающих транспорт. Им  приходится сидеть на обшарпанных металлических стульях, а за посещение туалета - платить из собственного кошелька. По немноголюдным залам заметно, что  многие пользователи междугородних рейсов предпочитают коротать время  в более приятных местах, например, соседних торговых центрах и на железнодорожном вокзале.

Редкие жители области, кто всё же заходит в зал ожидания автовокзала, на предоставленные спартанские условия готовы закрыть глаза: тепло, светло и на этом спасибо. О том, что  автовокзал в его нынешнем виде, вероятно, существует последние месяцы, многие и не слышали, хотя по закрытым киоскам с пустыми витринами и единственной работающей кассой можно заподозрить, что здесь что-то не так. Обычно мелких торговцев  из прибыльной, беспроблемной точки не выгонишь.

- Я был здесь и 5, и 6 лет назад,  - говорит житель из глубинки. – Какой он был в то время, такой и остался. Видно, что всё старенькое, уже не тот вид... Надеждам на улучшение условий пассажирам автовокзала, скорее всего, не стоит надеяться. Виноваты в сложившейся ситуации сами владельцы предприятия. Дело в том, что ещё полтора года назад, когда с настоящим собственником помещений - городской администрацией истек договор аренды, коммерсанты вместо того, чтобы участвовать в торгах, попросили преференций. А поводом послужил предлог, что организация якобы обеспечивает жизнедеятельность в районах Крайнего Севера.

- Арендатор никакими перевозками не занимается, - говорит Александр Стародуб, заместитель председателя комитета имущественных отношений города Мурманска . - Антимонопольная служба неоднократно указывала, что деятельность арендатора относится к высоко конкурентной деятельности на этом рынке. Грубо говоря, они просто посредники между транспортной организацией и гражданами. Таких посредников на рынке Мурманска можно найти массу. Никакой социально значимой деятельностью сам арендатор не занимается.

Использовать лазейку в законе коммерсанты не смогли, антимонопольная служба дважды отвечала на заявки отказом. В итоге, суд принял сторону городской администрации, а значит, арендаторам придётся съехать. По предварительной информации бизнесмены уже нашли в центре Мурманска небольшое помещение для касс, где будут продавать билеты на пригородные автобусные маршруты. Что же касается освободившихся площадей, то, вопреки расхожему мнению, продать  их власти по закону не могут, объект еще с 2011 года находится в перечне неотчуждаемого имущества, предназначенного для поддержки малого и среднего предпринимательства.

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