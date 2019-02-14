Каталог «Российский Север» увидел свет

Недавно в Культурно-выставочном центре Русского музея была представлена экспозиция «Российский Север», на которой мурманчане познакомились с лучшими работами художников Северо-Запада России. Сегодня же центре прошла презентация, посвященная выходу в свет фотосборника, рассказывающего обо всех моментах создания выставки.

В стенах Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске постоянно проходят разнообразные экспозиции. Горожане могут увидеть работы и традиционного, и современного искусства. Сейчас в учреждении представлены картины советской эпохи, которые рассказывают об истории некогда великой страны. Для ценителей современности музейщики подготовили весьма концептуальную выставку графики популярного художника Андрея Ветрогонского.

Сегодня же всё внимание посетителей центра было привлечено к презентации каталога «Российский Север». Как отмечают авторы, при его создании они старались учесть очень много нюансов для того, чтобы альбом был интересен всем без исключения.

«Некоторые города имеют тысячелетнюю историю, а какие-то, как Мурманск, всего столетнюю, - говорит Никита Тухно, член Союза художников России, автор каталога. - Это совершенно разный Северо-Запад. Я старался, чтобы книга была современной по оформлении и вместе с тем и классической». Увидеть лучшие работы художников Северо-Запада мурманане могли с сентября по ноябрь 2018-го. В этом году выставка проходит уже в 12-й раз. Именно она стала одним из самых ярких культурных событий, посвященных 80-летию Мурманской области. При всём этом, каталог уже представляет историческую ценность.

«Каталог позволяет ознакомиться с иллюстрациями тех произведений, которые были созданы ранее, получить информацию о художниках, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Тем, кто изучает искусство, важно то, что, когда собираются персоналии, то по таким каталогам подтверждается, что человек был на этой выставке. Пройдёт ещё 50 лет, возможно, что появится такой исследователь, который непременно обратится к такому изданию».

В ближайшем будущем, экземпляры каталога «Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» будут переданы в учреждения культуры, на базе которых проводилась выставка.