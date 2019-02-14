ПФР будет заранее сообщать россиянам уровень их будущих пенсийРазучились в России делать качественные пельмени!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.19 19:30

Каталог «Российский Север» увидел свет

Недавно в Культурно-выставочном центре Русского музея была представлена экспозиция «Российский Север», на которой  мурманчане познакомились с лучшими работами художников Северо-Запада России. Сегодня же центре прошла презентация, посвященная выходу в свет фотосборника, рассказывающего обо всех моментах создания выставки.

В стенах Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске постоянно проходят разнообразные экспозиции. Горожане могут увидеть работы и традиционного, и современного искусства. Сейчас в учреждении представлены картины советской эпохи, которые рассказывают об истории некогда великой страны. Для ценителей современности музейщики подготовили весьма концептуальную выставку графики популярного художника Андрея Ветрогонского.

Сегодня же всё внимание посетителей центра было привлечено к презентации каталога «Российский Север». Как отмечают авторы, при его создании они старались учесть очень много нюансов для того, чтобы альбом был интересен всем без исключения.

«Некоторые города имеют тысячелетнюю историю, а какие-то, как Мурманск, всего столетнюю, - говорит Никита Тухно, член Союза художников России, автор каталога. - Это совершенно разный Северо-Запад. Я старался, чтобы книга была современной по оформлении и вместе с тем и классической». Увидеть лучшие работы художников Северо-Запада мурманане могли с сентября по ноябрь 2018-го.  В этом году выставка проходит уже в 12-й раз. Именно она стала одним из самых ярких культурных событий, посвященных 80-летию Мурманской области. При всём этом, каталог уже представляет историческую ценность. 

«Каталог позволяет ознакомиться с иллюстрациями тех произведений,  которые были созданы ранее, получить информацию о художниках, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Тем, кто изучает искусство, важно то, что, когда собираются персоналии, то по таким каталогам подтверждается, что человек был на этой выставке. Пройдёт ещё 50 лет, возможно, что появится такой исследователь, который непременно обратится к такому изданию».

В ближайшем будущем, экземпляры каталога «Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» будут переданы в учреждения культуры, на базе которых проводилась выставка.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Родитель бывшего ученика МБОУ КШМ.
14.02.19 10:27
Толку правда никакого (мы имеем ввиду оборонно-спортивный профиль сего ОУ и полученный грант в 2018 году " в связи с низкими образовательными результатами"), но зато хороши собой. Витрина есть в виде
Комментарий к новости:Кадеты сели за штурвал
Надежда
13.02.19 09:31
Это только у нас могут проводить конкурс, посвящённый великим русским поэтам и писателям, используя иностранные и малопонятные для многих слова. Можно ведь было просто написать, что это конкурс корот
Комментарий к новости:Стартует областного конкурс буктрейлеров
Игорь
13.02.19 08:31
Цитата: "на «Прямую линию» ... обратились жильцы дома № 34 по улице Старостина" - т.е. жильцам не хватило "тяму" самим решить такой простой вопрос, как смена УК. А стать собственниками ума им хватило
Комментарий к новости:«Прямая линия» с Андреем Сысоевым – путь к решению проблем мурманчан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Любовь за любовь». Художественный сериал, 4 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиПФР будет заранее сообщать россиянам уровень их будущих пенсий-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 86 копеек, евро- почти на 66 копеек-PRO ЭнергетикуГлава ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник и губернатор Мурманской области Марина Ковтун обсудили повышение надежности электроснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМорская коллегия РФ займется проблемами освоения и изучения Арктики и Антарктики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 392 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика