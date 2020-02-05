День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.20 19:30
Катамаран поможет поднять затонувшие атомные подводные лодки
Россия поднимет затонувшие в разные годы атомные подводные лодки. Модель специализированного судно-катамарана проекта 23570 показали на выставке «Нева-2019» в ограниченном режиме, сообщает «Российская газета».
Строить судно планируют в Санкт-Петербурге или Северодвинске. Обойдётся такой проект, по меньшей мере, в 3-4 миллиарда рублей. Первой планируют поднять советскую К-27, которая затонула у архипелага Новая Земля после аварии реактора.
Если всё пройдёт успешно, полученный опыт будет использован для поднятия со дна Норвежского моря АПЛ «Комсомолец».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
05.02.20 17:18
А когда был мЭром не был обеспокоен?
Паша
04.02.20 12:41
Возникла вроде бы хорошая идея. Не надо никуда ходить, направляйте свои жалобы по таким-то адресам. Потом часть из них назвали анонимными, потому что посланы по электронной почте, например. Опять все
Комментарий к новости:За горы снега ответят управляющие компании
Татьяна М.
04.02.20 12:08
Нам говорят, что только жильцы могут навести порядок в своих домах, частично это правда. Хорошо, если в доме нашлись неравнодушные, и иногда даже порядочные люди, которые смогли взять управление в сво
Комментарий к новости:За горы снега ответят управляющие компании
-Скоро в эфире23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСумма просроченного перед банком долга на одного экономически активного россиянина выросла в 6 раз-PRO ВалютуКурс евро снизился на 38 копеек, доллар потерял 26 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыЗаконодательная инициатива Мурманской областной Думы принята в первом чтении
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 343 человека