Катамаран поможет поднять затонувшие атомные подводные лодки

Россия поднимет затонувшие в разные годы атомные подводные лодки. Модель специализированного судно-катамарана проекта 23570 показали на выставке «Нева-2019» в ограниченном режиме, сообщает «Российская газета».

Строить судно планируют в Санкт-Петербурге или Северодвинске. Обойдётся такой проект, по меньшей мере, в 3-4 миллиарда рублей. Первой планируют поднять советскую К-27, которая затонула у архипелага Новая Земля после аварии реактора.

Если всё пройдёт успешно, полученный опыт будет использован для поднятия со дна Норвежского моря АПЛ «Комсомолец».