Катер «Александр Макорта» вошёл в состав 44-го района гидрографической службы Северного флота

На Северном флоте пополнение. В состав гидрографической службы вошёл катер «Александр Макорта». Это судно заложили на «Окской судоверфи» два года назад, после ходовых испытаний на борту катера поднят флаг.

С подъёмом флага катер официально вошёл в состав 44-го района гидрографической службы Северного флота.

Наименование «Александр Макорта» присвоено в знак признания заслуг и увековечения памяти известного гидрографа - контр-адмирала Макорты Александра Павловича. На рубеже 80–90-х годов он возглавлял Гидрографическую службу Северного флота. Макорта внёс огромный вклад в изучение Арктического бассейна и Арктики в целом, под его руководством проводились исследования внешней границы континентального шельфа.

Катер предназначен для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Он позволяет обеспечивать постановку, съёмку, обслуживание и ремонт береговых и плавучих средств навигационного оборудования, а также осуществлять доставку личного состава, специального оборудования и грузов на необорудованное побережье. Водоизмещение судна около 300 тонн.