День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.24 19:30
Каток на Центральном стадионе Мурманска вошёл в топ российского онлайн-сервиса для организации путешествий
По данным портала, его наш каток на стадионе называют самым северным в мире и крупнейшим за Полярным кругом.
Напомним, каток работает по вечерам каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье.
В сообщении говорится, что ледовую арену украшают огоньки, флажки и внушающее оптимизм изречение «На Севере - жить».
Наша ледовая площадка заняла восьмую строчку рейтинга. Первые три места авторы материла отдали каткам на ВДНХ в Москве, пространству «Флагшток» в Санкт-Петербурге и озеру Байкал, по замерзшей глади которого таже можно прокатиться на коньках.
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