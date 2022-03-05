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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.22 19:30

Каждая девушка мечтает выглядеть красиво

«Встречают по одёжке», - так гласит старая пословица. И это действительно так. Ведь первые впечатления о человеке мы составляем именно по его внешнему виду и лишь потом по уму. Но как выглядеть достойно и не упасть в грязь лицо на важной встрече, например? В этом может помочь профессионал – шоппер.

Каждая девушка мечтает выглядеть красиво. Однако следить за модным новинками и правильно их подбирать умеют не все. Причин тому может быть много, но выход есть, например, услуги стилиста-шоппера. Представители этой профессии всегда в курсе трендов и новиков, отлично разбираются в типажах и обладают чувством стиля. Евгения Владимирова – именно такой человек.

Евгения Владимирова, персональный стилист-шоппер: «Для вдохновения я, конечно, использую «Vouge runaway» - это приложение такое. Там я вдохновляюсь последними показами мод. Естественно, я читаю статьи, которые рассказывают нам о тенденциях предстоящего сезона, о цветах, которые будут актуальны в сезоне. И потом отслеживаю ассортимент наших магазинов, брендов, которые представлены в нашем городе».

Как признается Евгения, в прошлом она работала в офисе. Однако, находясь в декрете, поняла, что именно мода её призвание. Разбирая однажды свой гардероб, она решила его полностью обновить. Прошла нужные курсы, подобрала себе стиль, а потом решила помогать в этом другим женщинам. Уже 4 года девушка учит наших мурманчанок одеваться стильно.

Евгения Владимирова, персональный стилист-шоппер: «Ко мне обращаются девушки с разными запросами. Мы выясняем их образ жизни, и уже отталкиваясь от этого, я подбираю им гардероб. Мы встречаемся в определенное время в определенном месте и идём по маршруту. Собираю комплекты, предлагаю девушке. И она определяется, органично ли для неё это, попала ли я в точку. Приобретаем комплекты и расходимся».

Занимает такой поход по магазинам буквально пару часов, а удовольствие от удачного шоппинга не измерить ничем. Новый образ для важной встречи или полностью обновленный модный гардероб дарят безмерную радость каждой женщине. Например, при кардинальной смене образа клиентки стилисту необходимо включить и психологические навыки.

Евгения Владимирова, персональный стилист-шоппер: «На самом деле, когда все говорят, что мы готовы поменяться, это не так. Всего на 30% из 100 девушка готова поменяться в моменте. Поэтому я очень стараюсь сделать это деликатно, комфортно. Мы подбираем базовый гардероб и спустя какое-то время, после того как она в нём пожила, почувствовала органично, мы добавляем яркие акценты и тренды».

По наблюдению Евгении, в Мурманске много стильных людей. Девушкам доступны соцсети, сайты на модную тематику. Именитые коллеги тоже нередко делятся с подписчиками советами, подчёркивает специалист. И конечно, в наших магазинах без труда можно найти много красивых вещей. Так, за время съёмки сюжета Евгения подобрала несколько универсальных образов на весну. А в тренде сейчас функциональность и практичность, яркие цвета и образы из нулевых и 60-х.

Евгения Владимирова, персональный стилист-шоппер: «Я хочу вам показать такое базовое пальто в актуальном цвете сезона. Здесь хочется добавить светлую обувь, акценты, чтобы поддержать этот модный трендовый цвет. Несколько лет подряд кожа не сдаёт свои позиции. И такое платье трапециевидное в стиле 60-х сейчас тоже появилось в коллекциях. Второй сезон самый популярный цвет травяной зелёный. Насыщенный зелёный цвет. Брюки в пижамном стиле, очень классно будут работать в летнем гардеробе с футболками, кедами».

Правильно подобранная одежда всегда подчеркнёт лучшие качества и скроет недостатки. Но не стоит бояться экспериментов и уж тем более обращаться к профессионалам, которые помогут разобраться в трендах.

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