Каждая победа начинается с мечты!

С таким девизом в этом году стартовал XI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Целеустремленные, сильные духом и, главное, имеющие мечту. Среди участников люди, для которых нет преград в достижении желаемого.

Основной площадкой соревнований в этом году стал Мурманский колледж экономики и информационных технологий. На протяжении недели конкурсанты будут приобретать знания и практиковаться в 27 направлениях.

Никита Вохмянин, преподаватель Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, эксперт компетенции «Сборка и разборка электронного оборудования»: «Ребята покажут свои навыки в различных сферах: от традиционных ремёсел до программных решений для бизнеса. Они попробуют свои силы, поучаствуют, а победители обязательно получат награду».

Наставники всячески ободряют подопечных. Богдан Бахмач тепло отзывается о своём учителе. В прошлом году молодой человек тоже был конкурсантом, осваивал информационные технологии, а поддержка педагога сыграла немаловажную роль.

Богдан Бахмач, участник регионального чемпионата «Абилимпикс»: «Мой наставник Ксения Валерьевна всячески помогала мне, обучала, старалась направить, если волновался, успокоить. Благодаря ей я в прошлом году смог в своей категории занять первое место».

А вот Дмитрий Минин в «Абилимпиксе» принимает участие уже пять лет. Является выпускником, но желание продолжать быть частью соревновательного процесса не ослабевает, так как когда-то полученные навыки он теперь хочет передать новичкам, да и свои силы проверить не прочь.

Дмитрий Минин, участник регионального чемпионата «Абилимпикс»: «Ещё студентом участвовал, потом уже преподавателем тут готовил, чтобы совершенствоваться и быть на одном уровне с теми, кого я готовлю. В этом году решил участвовать, чтобы сравняться с участниками».

На этот раз их 287. Объединяет будущих специалистов стремление построить успешную карьеру, приносящую не только финансовый доход, но и эмоциональную прибыль.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Работа – это такая огромная часть жизни, которая заставляет человека чувствовать, что он живёт и, если совпадает любовь человека к профессии, то время, которое он ей отводит. Его внутреннее состояние – это огромное счастье».

Для участников открыты все двери - просторное поле для роста и работодатели, готовые предложить трудоустройство. Остаётся только стремление, а у ребят его хоть отбавляй.