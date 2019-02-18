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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.19 19:30

Каждая собака мечтает о доме и любимом хозяине

В Мурманске прошла выставка собак из приютов «Хочу домой». Благотворительное мероприятие состоялось в четвертый раз, как отмечают организаторы мероприятия в этом году заинтересованных граждан стало еще больше. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» присоединилась к тем, для кого доброе сердце – не фраза, а образ жизни.

Светящиеся глаза, мокрые носы и невероятная любознательность – эти качества присущи не только домашним четвероногим, но и собакам, которые по той или иной причине оказались в приютах. Несмотря на свою трудную судьбу, эти друзья человека действительно остались верны людям. На выставке «Хочу домой» они с удовольствием откликались на ласки посетителей: давали себя погладить и обнюхивали каждого гостя выставки, некоторых пытались даже облизать. Кстати,  любого барбоса можно было забрать с выставки домой. «Люди должны брать собачек, потому что они снимают стресс, помогают вести активный образ жизни, - говорит Ирина Горкавцева,  директор приюта «Надежда» (ЗАТО г.Североморск). - Меня же к собачкам привёл стресс, было горе. Я поняла, что собаки очень в жизни помогают. Они – друзья. Если собака в доме, то даже не надо друга. Предлагаю всем брать. Но не надо гнаться за породой, берите беспородных, они очень умные, красивые, преданные».

Помимо демонстрации очень любвеобильных собак, на выставке был организован сбор средств, которые пойдут на корм животным. Также перед гостями выступили различные творческие коллективы, которые исполнили песенные и танцевальные номера, а на мастер-классах специалисты создавали интересные поделки.

«Люди, у которых есть собаки, они и так двигаются. Хочешь-не хочешь,  а в любую погоду утром и вечером идёшь гулять с собакой, - рассказывает Анна Туркина, председатель правления благотворительного фонда помощи животным «Путеводная звезда». - Мы хотим, чтобы детки были более активными, тоже подвигались и поднимали себе настроение совместными прогулками с родителями и животными».

Всего на выставке было собрано почти 50 килограммов сухих и влажных кормов. Мурманчане пожертвовали более 18 тысяч рублей, которые пойдут на уход за собаками.

И пусть в этот раз ни один четвероногий не нашёл новый дом, организаторы утверждают, что после знакомства с собаками, многие мурманчане становятся волонтерами и чаще задумываются о проблеме брошенных животных.

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