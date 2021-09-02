Каждое предприятие должно следовать примеру ММТП

Арктика становится всё чище. Экологические субботники направлены не только на очистку территорий Мурманской области от мусора, но и формирование у людей бережного отношения к природе.

Экосубботники акции «Чистая Арктика» давно стали частью нашей жизни. Люди не просто по собственной инициативе собираются на уборки, но и проводят такие события коллективами.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Наша команда на протяжении августа производила уборку береговой полосы Кольского залива. Мы собрали несколько грузовиков различного мусора. Считаем этот проект полезным. Будем продолжать эту активность. Призываем широкую общественность, во-первых, не оставлять за собой мусор, во-вторых, проявлять активность и участвовать в подобных акциях».

В этот раз сотрудники порта убирали площадку под Кольским мостом. Несмотря на непогоду – ветер и дождь, все участники большой уборки были в хорошем настроении. Ещё бы, дело предстояло действительно важное.

Виталий Власов, главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт»: «Дело это и, правда, хорошее, потому что мы живём в Мурманске и этот город точно должен быть чистым. Мы прилагаем к этому усилия и показываем собственным примером, что необходимо город убирать, чтобы он был чистым».

Ольга Смеян, начальник службы охраны труда АО «Мурманский морской торговый порт»: «У нас уже сложилась добрая традиция. Мы весной сажаем сирень, делаем дворы Мурманска чище, занимаемся благоустройством. Ну, и убираем бесхозные территории. Стараемся сделать наш город лучше. Например, сегодня моя служба уже четыре мешка набрала».

В субботнике приняли участие и сотрудники Министерства природных ресурсов. Специалисты отмечают, важно не просто убрать территорию, а сформировать правильное отношение к северной природе.

Сергей Абаринов, Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Мероприятие большое. Много волонтёров из числа сотрудников ведомств наших областных, общественных организаций. Огромный вклад в мероприятие внёс Мурманский морской торговый порт. Постоянно участвует, это очень отрадно. Каждое предприятие должно следовать их примеру».

Евгений Никора, эксперт по региональному развитию: «В этом году у нас три территории убирали волонтёры и персонал группы «СУЭК». Это здорово. Больше 100 человек принимали участие в этих субботниках. Кстати, на своей территории они также навели порядок. Но у нас много ребят в рамках единого волонтёрского центра занимаются уборкой прибрежной территории города-героя. И мы, таким образом, отвоевываем территорию для отдыха мурманчан».

Отметим, что события в рамках акции «Чистая Арктика» будут организованы по всей области. 3 сентября субботники состоится сразу в двух точках – в Териберке и Мурманске.