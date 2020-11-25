Каждый дом нуждается в тепле

В ЗАТО Александровск основным поставщиком тепла остаётся «Мурманэнергосбыт». Как работают котельные большого ЗАТО и насколько нуждаются в ремонте, выясняла, только вступившая в должность, гендиректора «МЭС» Алла Истомина.

Котельная в Снежногорске – одна из четырёх в большом ЗАТО, обеспечивающая александровцев теплом. Плановые ремонты самих котлов и теплосетей здесь давно завершены, работает предприятие в штатном режиме. Скрывать от начальства нечего, поэтому показать новому генеральному директору решено не только до блеска натёртые резервуары, но и проблемные зоны.

Игорь Дамаскин, директор филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Планируем закончить реновацию котельной: часть котельной не зашита ещё сайдингом, окна энергосберегающие, это наши же теплопотери, мы хотим это сделать.

В ремонте нуждаются и подсобные помещения для работников, санузлы. На территории есть необходимые постройки, например, склад и гараж, на переоборудование которых пока средств не хватает. На помощь может прийти программа «Уютное производство», которую планирует возродить Алла Истомина.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Ремонт душевых, раздевалок – то есть, там, где люди отдыхают, комнаты приёма пищи, чтобы они были уютные, комфортные, чтобы человек во время смены мог спокойно отдохнуть, после смены принять душ и уйти домой».

В прошлые визиты специалистов сферы энергетики не раз поднималась тема о переходе на иные способы работы котельных, которые могли бы избавить ЗАТО от проблемы мазутозависимости.

Игорь Дамаскин, директор филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «С нашими горелками и котлами вполне можно перейти на газообразное топливо. Это предусмотрено параметрами горелок».

Сложнее, но вполне возможно, перейти и на твёрдое топливо, уверяют специалисты котельной Снежногорска. Основной вопрос в финансировании. А так как он пока остаётся нерешённым, теплоснабжающая организация продолжает работать на привычном мазуте.