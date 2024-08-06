Каждый год в августе Мончегорск погружает в прошлое

Викинги и варяги, эльфы и шаманы атакуют северную землю. Только, пожалуйста, без паники. Мы рассказываем, что ждёт гостей большого фестиваля «Имандра» 17 и 18 августа.

«Имандра» — это тематический семейный праздник северной культуры под открытым небом. Только в прошлом году свидетелями грандиозного события стали более 12 тысяч человек. А в этом всё будет ещё эпичнее. Временные рамки участников увеличены. Масштабное шествие, мастер-классы, реконструкции, торговля сувенирной продукцией и показ творческих номеров.

На территории фестиваля будет открыт кемпинг. Хедлайнерами праздника станут «Радио Тапок» и «Драмматикс». Организует событие Агентство развития Мончегорска при поддержке компании «Норникель» и администрации города.