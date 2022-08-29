«Каждый имеет право на отдых на Севере» - представители турбизнеса России посетили Мурманскую область

Профессионалы туристического бизнеса России посетили Мурманскую область, насладились красотой природы и поразмышляли над тем, как сделать туризм ещё доступнее. «Каждый имеет право на отдых на Севере», под таким лозунгом прошла встреча председателя комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева c участниками информационного тура Российского союза туриндустрии.

Профессионалы туристического бизнеса России посетили Мурманскую область, насладились красотой природы и поразмышляли над тем, как сделать туризм ещё доступнее.

«Каждый имеет право на отдых на Севере», под таким лозунгом прошла встреча председателя комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева c участниками информационного тура Российского союза туриндустрии.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Профессионалы турбизнеса приезжают и помогают создавать какие-то новые проекты, новые идеи. Мы показали за несколько дней наш регион, чтобы представители турбизнеса разных регионов смогли дать свои предложения по развитию и по совместной детальности».

Более 10 видов туризма, 64 региональных туроператора и более 400 тысяч гостей ежегодно. В настоящее время Мурманская область самое многообещающее направление для путешествий.

Елена Мартыненко, руководитель туроператорской компании (г. Самара): «Очень сильный потенциал. Вчера мы слышали презентацию Кировска, позавчера нам рассказывали о перспективах развития туризма в Мончегорске. То, что мы увидели в отельной базе, в инфраструктуре, которая планирует развиваться, это очень мощно!».

Помимо инфраструктуры необходимо налаживать транспортное сообщение. Сейчас как никогда важно расширить программу внутренних перелётов, полётов в дружественные страны, отмечают эксперты, чтобы как можно больше людей смогли комфортно добраться и увидеть все прелести северного края. В ближайшее время будут доступны прямые рейсы Мурманск – Пермь, Мурманск – Новосибирск, возможно, что совсем скоро авиасообщение свяжет Мурманск и Беларусь.

Филипп Гулый, представитель Российского союза туристической индустрии (Беларусь): «Непосредственно сегодня у нас пойдёт беседа о возобновлении переговоров и деталей о постановке прямого рейса между Минском и Мурманском. Здесь ключевой вопрос финансовых рисков, а для этого нужна системная аналитика по потенциалу взаимных потоков. Она и так существует, достаточно давно велась работа, но актуальность уже переходит все границы».

Мурманская область – это больше чем заснеженный холодный край земли. Природа севера будь то лето, или зима по-настоящему влюбляет даже заядлых путешественников, а высокий туристический спрос тому подтверждение.