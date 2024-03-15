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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.24 19:30

Каждый может найти удобное время, чтобы реализовать свои конституционные права и свой долг - Юрий Сердечкин

На протяжении всего дня на избирательные участки приходят люди. Кто-то выкраивает время в рабочее время, у кого-то выходной, а кто-то бежит с учебных пар, чтобы впервые принять участие в выборах.

В Мурманской области действуют более 400 избирательных участков. И, несмотря на рабочий день, в каждом из них наблюдается поток людей, среди которого встречаются и представители власти.

Например, глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проголосовал на участке в ДК имени С.М. Кирова.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Я нашёл время в обеденный перерыв. Я уверен, что каждый может найти удобное для себя время до 20.00 в воскресенье. Ещё есть много времени для того, чтобы реализовать свои конституционные права и свой долг».

Они напрямую связаны с политической жизнью и сделать этот выбор, значит выбрать будущую стратегию развития страны, что принципиально важно.  

Алла Истомина, депутат Мурманской областной Думы: «На рубежах СВО наши ребята исполняют свой воинский долг. А для нас не так уж сложно дойти до своего избирательного пункта и высказать своё личное мнение, чтобы не перекладывать судьбу страны на чужие плечи и быть сегодня в стороне».

На выборах немало и тех, кто впервые отдаёт свой голос. Будущее за молодёжью, и они это прекрасно понимают. Поэтому с уверенностью берут бюллетень.  К слову, у северян в возрасте от 18 до 24 лет об этом событии останется памятный сувенир.

Дарья Васильева, избиратель: «Это мои первые президентские выборы. Наконец-то мой голос учитывается. Я решила всё-таки прийти и отдать свой голос. Этот презент мне дали за то, что я первый раз пришла на выборы. Очень приятно, это футболка».

Если вы хотите принять участие в голосовании, но не знаете, где найти свой участок, то эта информация размещена на сайте ЦИК России, «в личном кабинете» избирателя на портале «Госуслуги» и в приложении избиркома в соцсети «ВКонтакте».

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