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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.19 19:30

Каждый педагог сможет спасти ребёнка

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту обсудили вопросы, касающиеся охраны здоровья детей.

Депутаты поддержали изменения в федеральном законе, которые направлены на совершенствование оказания первой медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях.  В связи с увеличением числа случаев резкого ухудшения здоровья во время занятий физкультурой и спортом, крайне остро стоит вопрос о возможности оказания педагогическими работниками помощи детям до прибытия кареты скорой помощи.

«В образовательных организациях при оказании первой медицинской помощи необходимо, чтобы её могли оказывать преподаватели. Они сегодня обучаются, получают определенные документы. Теперь надо, чтобы это законодательно было закреплено», - комментирует Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту.

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