Каждый ребёнок с самого рождения должен быть окружен заботой и любовью

Но некоторые нуждаются в этом больше. И благотворительная организация «Дети-ангелы Мурмана» уже 10 лет помогает особенным детям расти и развиваться.

Екатерина Иванова с сыном Алексеем присоединились к «Детям-ангелам» 4 года назад. Раньше, признается женщина, они всегда сидели дома, но благодаря этой организации их жизнь изменилась. У Екатерины и Алексея появились добрые отзывчивые друзья, много интересных проектов и увлечений.

Екатерина Иванова, участник региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»: «Он стал более общительный. Сейчас немножко нервничает перед камерой. А так ему очень нравится участвовать во всех мероприятиях. Везде со мной, катается и помогает. Мы очень довольны».

Сейчас в благотворительной организации «Дети-ангелы Мурмана» состоят 175 семей со всей области. Активисты занимаются детьми с ДЦП, неврологическими и интеллектуальными нарушениями. Проводят ежедневные онлайн-встречи с родителями и это далеко не все.

Оксана Кошевич, председатель Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»: «Мы посещаем какие-то культурные мероприятия, на природу выезжаем, в театры, музеи и так далее. Также мы проводим занятия для наших ребятишек. Это очень важно для их развития. И важно отметить, что и родители тоже могут найти поддержку в нашей семейной гостиной «Радость моя».

Кстати, спустя 10 лет работы эта общественная организация наконец-то обрела свой дом. Теперь она будет располагаться на проезде Связи, 20. Скоро там завершится ремонт и «Дети-ангелы» распахнут свои двери для всех нуждающихся в помощи.