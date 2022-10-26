После Центра обработки данных глава региона посетил Мурманскую коррекционную школу-интернат №3. В течение года здесь устанавливали систему контроля безопасности.

Каждый сантиметр находится под наблюдением. Речь идёт о коррекционной школе-интернате №3 в Мурманске. Губернатор области проверил работу новой системы видеонаблюдения с элементами аналитики. Зона контроля - это распознание лиц, номеров автомобилей и детектор оставленных предметов в зоне холла.

Александр Логинов, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»: «Система среагирует на то, когда какой-нибудь человек, который не должен находиться в этом периметре, вдруг появится. Второе, какая-то машина, которая не должна здесь находиться, тоже система среагирует, и реакция последует в систему охраны, службе безопасности школы. Охранники среагируют, у руководителя учебного заведения это информация сразу же появляется. Эта система, которая будет предупреждать о таких нежелательных ситуациях».

Система контроля безопасности позволяет вручную вносить данные людей, которые могут находиться на территории школы. Также можно указать список нежелательных персон и новичков. Весь периметр школы разделён на зоны.

Такими системами видеонаблюдения оснащено 11 образовательных учреждений Мурманска. В планах на следующий год реализовать комплекс в других муниципалитетах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это коррекционная школа и понятно, что здесь каждый угол важен. Чуть упрощённую систему видеонаблюдения мы будем делать и в других наших муниципалитетах. В школах, которые являются муниципальными, потому что тема безопасности и безопасности детей является одним из ключевых приоритетов. Пришло время, хотя школы оснащены видеонаблюдение. Их необходимо переснастить на современные цифровые системы и замкнуть в единую платформу видеоаналитики».

Губернатор отметил, что в декабре правительство региона примет решение, сколько школ можно оснастить новой системой видеонаблюдения.