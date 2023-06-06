В Дровяном каждый сезон на берегу Кольского залива появляются новые скульптуры. Сад камней, как назвали его в народе, расширяется и привлекает внимание туристов и местных жителей. С его создателем познакомилась наша коллега Анна Шинкаренко.

Раньше эта прибрежная территория была заброшенной, но пару лет назад все изменилось. Камень за камнем, бревно за бревном здесь стали появляться незатейливые экспозиции. Сейчас проходя между рядов своих творений, Генрик Боярович скромно рассказывает о каждом. Все что вы видите, сделано исключительно из любви к ручному труду. Кто-то вышивает крестиком, а кто-то создает скульптуры на берегу Кольского залива.

Генрик Боярович, скульптор-любитель: «Тут все из залива, и камни и бревна. Да, эти кучи, почему наложил, потому что здесь торчали железяки, чтобы детишки не напоролись, и вот с этого началось».

Фигуры не имеют названий, что позволяет посетителям увидеть в каждой своего персонажа. Каменные черепахи, рыбы, силуэты женщин, деревянная утка и влюбленная пара, чего здесь только нет. Находясь в этом месте возникает ощущение, что все вокруг оживает, а посетители не забывают задабривать фигурки.

Мы тоже выбрали понравившуюся скульптуру и оставили монетку на удачу.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «А эту скульптуру Генрик называет каракатица. Она собрана из бревен, и используется всего лишь три гвоздя. Один из них вот самый большой. Дальше я могу предположить, что это скульптура женщина преклонного возраста, ноги она держит в тепле, посмотрите у нее здесь галоши, а это корзинка куда туристы приносят свои сладости, конфеты, яблоки и монеты. Наша телекомпания тоже поучаствует в этом, и здесь весы, где она взвешивает, насколько щедрые туристы».

Люди приходят сюда отдохнуть, полюбоваться видами залива, да и просто побыть в тишине, что очень важно в суете рабочих будней.