Постановление федерального правительства о новом порядке расчёта платы за общедомовые нужды вызвало недопонимание среди части жителей и не только нашего региона. В Министерстве государственного жилищного и строительного надзора области успокоили - за должников жильцы платить не будут.

Согласно вступившим в силу изменениям, каждый собственник жилья будет оплачивать ОДН только в пределах своей доли в общем имуществе. Ранее собственники платили за общедомовые нужды в большинстве случаев по нормативу. Теперь же, если в вашей многоэтажке есть общие на подъезд приборы учёта, то плата в объёме потребления будет распределяться равномерно среди всех собственников пропорционально доле в имуществе.

За должников никто из других жильцов платить не будет.

Подробную информацию можно найти на сайте министерства.