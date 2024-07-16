Каждый студент и молодой учёный России может посетить Кольский полуостров, пройдя онлайн-тестирование

Стартовал второй сезон проекта «Билет в Арктику», победители которого отправятся в Кольское Заполярье и на Ямал.

Для участников проекта созданы вебинары от учёных Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, которые расскажут о форматах и темах научных исследований в высоких широтах, поделятся личным опытом и историями из жизни, работе на полярных станциях.

Для того, чтобы получить билет в Арктику нужно пройти онлайн-тестирование на знание Арктической зоны РФ и решить тематическую задачу по одному из направлений. Жюри отберут всего 20 работ, авторы которых представят свои проекты в финале в Москве, однако, победителей будет всего 10, которые и отправятся в Кольское Заполярье и на Ямал, где посетят передовые научно-технологические и производственные площадки регионов.