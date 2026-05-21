Каждый житель ЗАТО может увидеть, как поменялся город: Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск отчитался за работу в 2025 году

Ремонты дорог и теплосетей, обновление культурных пространств и открытие профильных классов в школах, замена оборудования на котельных, появление муралов на фасадах -ЗАТО Александровск меняется. Об этом рассказал в ежегодном отчёте глава муниципалитета. Акцент - на социальные инициативы.

«Преодоление» - отдел библиотечной системы большого ЗАТО, который стал местом притяжения для людей с особенностями развития и старшего поколения. Здесь не только читают книги и листают журналы. В этом месте работает лаборатория, в которой создают фотографии, изделия ручной работы и даже театральные постановки. Специалисты получили грант на организацию такой мастерской на базе библиотеки.

Елена Титова, заведующая библиотечным отделом «Преодоление», г. Снежногорск: «У нас возрастных ограничений нет. Когда подавались заявки, целевая аудитория была более конкретной: дети и молодёжь. Практика показывает, что это нужно всем».

Лаборатория «Северный формат» спасает от скуки, объединяет и наполняет жизнь северян общением, чувствами сопричастности и полезности.

Минора Тебенькова, участница библиотечных объединений, г. Снежногорск: «Живу здесь с 1976 года. Приехала с мужем, ребёнку было четыре, муж судокорпусник, устроился на завод».

Дети выросли, любимая работа осталась в прошлом, а таланты продолжают развиваться. Минора активно участвует в конкурсах чтецов, занимая призовые места, в этом, уверена пенсионерка, которой помогают занятия в лаборатории. Инициативы Елены Титовой оценили на всероссийском уровне: в номинации «За личный вклад» сотрудник библиотеки ЗАТО Александровск стала одним из 15 победителей конкурса «Библиотечная система».

С 2023 года в Полярном работает многофункциональное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» - также на базе библиотеки. В рамках региональной недели с деятельностью библиотечной системы ЗАТО Александровск познакомилась депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Очень важно, что в качестве пилотного проекта здесь реализуется проект «Библиопродлёнка» - программа, инициированная на региональном уровне губернатором Андреем Чибисом. И заинтересованность не только родителей, которые приводят детей, но заинтересованы и сами дети».

Также модельная библиотека откроется в 2026 году в населённом пункте Оленья Губа. Об этом депутатам и александровцам рассказал в своём ежегодном отчете глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов. Кроме того, в 2026 году запланированы ремонты инженерных сетей в пяти домах, ремонт крыш - в трёх, ещё в двух обновят фасады. Всё это непростые работы, которые потребуют времени.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Каждый житель ЗАТО может увидеть, как поменялся город, он стал ярче, появились более качественные дороги. Дальше будет ещё лучше. Хотелось бы, чтобы мы нашли взаимопонимание с жителями, особенно в летний сезон, когда мы вынуждены доставлять неудобства нашим жителям во время работ на дорогах».

31 многоквартирный дом в 2025 году затронули ремонты: утеплили фасады, починили кровли и заменили трубы водоснабжения и водоотведения. Заметны преобразования в сферах культуры, образования и спорта: это новые пространства, в том числе, открытие профильных классов в школах и ремонты Центра культурного развития «Прометей» и чаши бассейна в Снежногорске. Приоритет муниципалитета - на реализацию социально-значимых проектов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Есть социальные программы Министерств образования и науки, культуры, спорта, хочется, чтобы делалось ещё больше. Я готов работать с профильными министерствами и оказывать помощь в ЗАТО Александровск. Сейчас наша главная задача, как говорит губернатор, чтобы каждый рубль использовался эффективно, а работы были выполнены с высокой гарантией».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Отчёт - это отражение работы законодательной и исполнительной власти. Но для меня очень важно отметить огромную гражданскую позицию и участие во всех региональных и федеральных проектов самих жителей ЗАТО».

До 1 августа продолжается сбор предложений для формирования плана народной программы. Инициатором решения вопроса в муниципалитете может стать каждый житель.

Отчёт главы о работе за 2025 год на заседании заслушали депутаты ЗАТО Александровск приняли к сведению, а деятельность администрации муниципального образования решением Совета депутатов признали удовлетворительной. Единогласно.

