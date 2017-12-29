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День за днём с «Арктик-ТВ»29.12.17 19:30

Казусы уходящего года по версии «Арктик-ТВ»

В течение года журналисты «Арктик-ТВ» больше рассказывали о позитивных новостях и старались, чтобы информация была объективной, бесстрастной. Поэтому под конец 2017 года хочется придать некоторую окраску особенно уморительным событиям уходящих дней. Итак, фейлы года по версии редакции «Арктик-ТВ». 

Начнём наш небольшой список главных провалов года, с новости, которая затронула не только жителей Мурманска, но и всю страну. Можно поспорить о том, насколько необходимо было вводить в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей, но дело не только в этом. Специалисты опасаются, что их будут хранить как сувениры, но давайте по-честному, кому нужны такие некрасивые деньги. 

Новость о том, что изображение нашего Алёши, да и вообще Мурманска, не попало на новые купюры номиналом 200 или 2000 рублей, совершенно нас не расстраивает после того, как Центробанк презентовал новые банкноты. Более безобразных бумажных денег  в вашем кошельке ещё не было. Только ленивый не обратил внимание на их сходство с безликими евро, а в интернете даже развернулась дискуссия -  у кого дизайнеры позаимствовали шрифт, который уж очень похож на один из стандартного списка популярного текстового редактора.  Можно подумать, что редакция телеканала просто завидует жителям Владивостока и Севастополя, достопримечательности которых украшают купюры, но это совсем не так.

К слову о Дальнем Востоке,  именно оттуда подставной журналист из Мурманска, пробравшийся  на пресс-конференцию Владимира  Путина, предлагает везти в город-герой рыбу для дальнейшей переработки.

То, что председатель Совета директоров рыбокомбината Михаил Зуб «жует зубами землю», чтобы предприятие выжило, более чем похвально, но транспортировать морепродукты в бывшую столицу рыбной отрасли всего Северо-Запада – идея сомнительная, даже учитывая перспективы такой могучей транспортной артерии как Северный морской путь.

- Мы знаем, как повернуть дальневосточную рыбу, что рыба по 52 рубля с Дальнего Востока будет по 80 рублей продаваться, а не по 300. Мы должны продавать рыбу так же как курицу, - сказал Михаил Зуб, председатель Совета директоров ОАО «Мурманский рыбокомбинат».

Провалится или нет идея псевдо-журналиста - промышленника, узнаем уже в будущем году, когда на территории рыбного порта начнут строительство нового  корпуса завода. А вот программа капремонтов в Мурманской области, тихо и без шума просела как неудачно залитый фундамент.

По оценке регионального Минэнерго и ЖКХ представителям фонда удалось выполнить  план всего на 87,5%. С одной стороны, много, а с другой, негативных обращений на контролирующий орган в областное правительство, да и лично губернатору поступает так много, что вопрос о подведении итогов работы учреждения даже сняли с повестки на одном из последних заседаний кабинета министров.

В регионе катастрофически не хватает строителей допущенных до выполнения работ, а те что есть, не всегда справляются с обязанностями, как это, например, было в доме № 17 на улице Бредова, где рабочие разобрали  крышу и бросили всё как есть.

Кровлю в двухэтажке чинят до сих пор, а сама ситуация пощекотала нервы собственникам, так как тепло из дома в морозы буквально испарялось. Но одно дело, когда задержка возникает по вине подрядчиков, а совсем другое от бюрократов и чиновников. Не раз жители Мурманска обращали внимание на то, что лифты в их доме  поменяли, а ходить всё равно приходится по лестницам, ну не успевает Ростехнадзор с проверками.

Ещё одна щекотливая тема, которую средства массовой информации старались подать максимально сухо, а то и вовсе отказывались об этом  говорить. Это проверки и аресты в правительстве региона.

Губернатору злые языки много раз пророчили отставку, самые активные в интернете вычисляли календарь президента, который, что ни день, то подписывал документы о сложении полномочий очередного главы региона. Но доморощенные Ванги и Нострадамусы с прогнозами сели в лужу. Наша «железная» леди все слухи опровергла и продолжает руководить регионом.

- Любой глава субъекта должен быть готов к отставке в любое время, - ответила злопыхателям Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Я к этому готова с самого первого дня, когда приступила к исполнению обязанностей губернатора. Это не дворянское звание, это не на всю жизнь.

В конце хочется упомянуть об ещё одном фейле, который, скорее всего, в информационном шуме могли не заметить многие жители. 101 годовщина Мурманска совпала с вековым юбилеем Октябрьской социалистической революции. Пришло время потомкам доставать, зарытую 50 лет назад  в сквере на улице Ленинградской, капсулу. Но извлечь послание оказалось не так просто.

Те кто заливал бетоном хранилище, откровенно говоря, перестарались. Две плиты из цемента и бетонная подушка, едва поддающаяся даже современным инструментам, заставили рабочих 2 часа трудиться, а зрителей, собравшихся ради исторического момента, ждать исторического момента. Но больше всего горожан разочаровало то, что капсулу так и не вскрыли на месте, хотя послание, найденное в архивах, всё же зачитали. 

Конечно нелепых случайностей и откровенных фейлов в уходящем году было гораздо больше, на все не хватит эфирного времени. Но без таких казусов наша жизнь была бы пресной и менее разнообразной. 

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