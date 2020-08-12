Кэшбек за путешествия

Заманчивое предложение действует на поездки с 21 августа вплоть до 20 декабря 2020 года.

На поездах по России, а при нынешней ситуации за границу и не улетишь, можно сэкономить. Власти готовы вернуть до 15 тысяч рублей тому, кто купит тур и отправится в путешествие по нашей стране. Мурманская область так же не останется в стороне, местные туристические компании стали участниками программы, а жители смогут воспользоваться услугой «кэшбек», соблюдая условия «акции».

Правительство РФ сообщило о новой Программе по поддержке внутреннего туризма, на которую из Резервного фонда страны выделено 15 млрд рублей. Программа стартует 21 августа и продлится до 28 числа последнего летнего месяца.

Именно в это время расчётливые граждане России смогут приобрести тур и получить возврат от 5000 до 15000 рублей. Поехать в путешествие нужно до конца года, а оплатить сделку картой платежной системы «Мир». Это обязательное условие. Подробности проекта можно узнать на сайте мирпутешествий.рф

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В регионы юга России, которые традиционно популярны у северян летом и в сентябре, приобрести тур или путевку можно будет только с 1 октября. Что касается остальных регионов, то можно будет приобрести тур и на ближайшее время, начиная с 21 августа и вплоть до 20 декабря 2020 года».