Киборги среди нас, или В ближайшие выходные Мурманский областной драмтеатр покажет новый спектакль под названием «Представь себе»

Музыкальная комедия Ольги Окрепиловой подарит зрителю много эмоций, обещают создатели.

Любви покорны не только все возрасты, но даже и неодушевленные предметы, такие как киборги или умные колонки. Именно такие линии чувств приведены в новом спектакле драматического театра «Представь себе». Режиссёр Ольга Окрепилова вложила в эту постановку немало отсылок.

Ольга Окрепилова, режиссёр-постановщик: «Пожалуй, это повествование напоминает нам о том, что ни одна счастливая история невозможна без подлинной женской любви и настоящего мужского поступка».

Ольга прожила много лет в Европе, недавно вернулась на родину и признается, что испытывает от этого истинное счастье. Автор, повидав мир, уверена, что будущее не за горами, когда в бытности действительно появятся киборги и будут жить среди нас. В своём спектакле она показывает, как это может быть. А сопровождают историю музыкальные хиты ХХ века.

Наталья Боброва, актриса Мурманского областного драматического театра: «Мне кажется, что эти песни уже классика. Пусть я человек не того поколения, но я обожаю их. Они у меня все стоят на плейлисте в машине. Очень трогают. Особенно песня «Ищу тебя». Она про то, что каждый человек ищет идеал любви и всю жизнь ищет своё счастье».

Если в спектакле есть музыка, значит, есть и танцы. Их на мурманской сцене ставил бывший солист Мариинского театра. Он учил актрис общаться со зрителем языком жестов.

Антон Корсаков, хореограф, заслуженный артист РФ: «Я думаю, что у них это неплохо получилось. А вы станете свидетелем нового видения, нового спектакля».

Ксения Ширина, актриса Мурманского областного драматического театра: «Для меня это новый опыт, если не сказать, что абсолютно новый. Вроде, всё обыденное: актерские моменты, приёмы, танцы, но, в общем, это очень необычная история. Я думаю, что мои коллеги со мной согласятся. А всё новое, всегда интересно».

Премьера спектакля состоится уже сегодня вечером и 5 мая на сцене драмтеатра. Погрузиться в футуристический мир любви могут зрители с 12 лет.