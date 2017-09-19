Кикбоксёры Мурманска вернулись из Европы с победой

Мурманские спортсменки в очередной раз достойно представили наш край на международных соревнованиях. На Чемпионате Европы по кикбоксингу среди юниоров, который прошёл в столице Македонии, они завоевали золото.

С международных соревнований по кикбоксингу среди юниоров, которые состоялись в городе Скопье, мурманские спортсменки привезли заслуженные награды.

Хотя Дарье Литвяк неделя состязаний далась нелегко, однако поддержка команды и родных помогла девушке настроиться на нужную волну.

- Финальный бой у меня был с сербкой, но это был не самый сложный бой, - отмечает Дарья Литвяк, чемпион Европы по кикбоксингу среди юниоров. - Дался он мне довольно просто, я его провела технично. Если полуфинальный бой был довольно тяжёлый, я просто вырвала победу, то последний бой уже был в разогреве, как-то всё было намного легче.

Как итог – золотая медаль. Конечно, победа была бы невозможна без наставлений тренера Элины Гисмеевой, многократной чемпионки и призера различных соревнований. В ноябре она поедет в Венгрию представлять Мурманскую область на Чемпионате Мира.

-Даша так хорошо начала сентябрь, что в ноябре на Чемпионате Мира в Венгрии мне тоже нужно будет занять не ниже первого места, - говорит Элина Гисмеева, тренер Дарьи Литвяк, - чтобы Даше было на кого равняться.

На торжественный приёме в администрации города спортсменок поздравил мэр Мурманска Дмитрий Филиппов. Он отметил, что эта победа - огромный вклад в развитие физической культуры и спорта нашего региона. Девушкам вручили благодарственные письма и памятные подарки.

- Вновь и вновь мы убеждаемся и видим, что спортивные традиции, которые заложил ещё Олег Петрович Найдёнов, первый мэр нашего города, когда он возглавлял Ассоциацию кикбоксинга, приносят такие плоды, талантливых спортсменов, успех которых признается на международном уровне, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Город будет поддерживать всячески эти устремления.

На чемпионате по кикбоксингу была организована онлайн трансляция, победу Дарьи Литвяк увидел весь мир. Такой результат может стать примером для многих мурманчан, которые выбирают спорт и здоровый образ жизни.