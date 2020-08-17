Километр теплотрассы и новая труба – Североморск и Мурманск серьёзно готовятся к зиме

На следующей неделе в Мурманской области стартует отопительный сезон. Подготовительные работы уже на завершающей стадии. Специальная комиссия проверяет готовность заполярных котельных к зиме. В этот раз осмотр провели в микрорайоне Росляково Мурманска и ЗАТО г.Североморск.

На котельной в Росляково началась активная фаза работ по замене дымовой трубы. Новая конструкция будет в два раза выше предыдущей, высотой 60 метров . А срок эксплуатации составит более 50 лет. По словам вице-губернатора Юрия Сердечкина, объект был проблемным, дым плохо рассеивался и докучал местным жителям. Но не обошлось и без сложностей: рабочие принялись за монтаж дымохода довольно поздно и сейчас нагоняют график.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы точно понимаем, что к началу следующей недели все работы будут завершены в полном объёме. Уже сейчас видно, что часть трубы собрана. Не позднее 24 числа подрядчики обеспечат завершение работ. И не позднее 25 числа котельная будет запущена, потому что мы на следующей неделе начнём отопительный сезон. И тепло подадим на часть социальных объектов».

Следующим пунктом осмотра стал участок магистрального трубопровода тепловой сети во флотской столице. Здесь впервые за 30 лет проводятся такие масштабные работы. Износ старого оборудования был более 90% и часть североморских домов остались без горячей воды. За два месяца ремонта заменено более одной тысячи погонных метров труб.

Дмитрий Латышев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Работы технологические завершены по укладке теплотрассы, проведены гидравлические испытания. Завершаются отдельные виды работ, которые в целом уже не мешают началу отопительного периода. К началу сентября все работы, в том числе и по благоустройству, будут завершены».

Лариса Мельникова, заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «Никогда с 1976 года капитальных ремонтов здесь не проводилось. Все время устраняли какие-то порывы. Аварий было очень много, и каждая сопровождалась значительным сливом горячей воды. А это всё деньги. Деньги наши и тех потребителей, которые платят за тепло».

По словам специалистов, новые трубы прослужат до 50 лет. И радость для североморцев - уже началась подготовка к подаче горячей воды. В домах жителей флотской столицы она начнёт появляться ближайшее время.