Мурманская область вошла в топ-10 регионов России с самым доступным бензиномХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир выходит из изоляции – магазины, музеи, туризм и необычные идеи в сфере обслуживания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.20 19:30

Километр теплотрассы и новая труба – Североморск и Мурманск серьёзно готовятся к зиме

На следующей неделе в Мурманской области стартует отопительный сезон. Подготовительные работы уже на завершающей стадии. Специальная комиссия проверяет готовность заполярных котельных к зиме. В этот раз осмотр провели в микрорайоне Росляково Мурманска и ЗАТО г.Североморск.

На котельной в Росляково началась активная фаза работ по замене дымовой трубы. Новая конструкция будет в два раза выше предыдущей, высотой 60 метров. А срок эксплуатации составит более 50 лет. По словам вице-губернатора Юрия Сердечкина, объект был проблемным, дым плохо рассеивался и докучал местным жителям. Но не  обошлось и без сложностей:  рабочие принялись за монтаж дымохода  довольно поздно и сейчас  нагоняют график.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы точно понимаем, что к началу следующей недели все работы будут завершены в полном объёме. Уже сейчас видно, что часть трубы собрана. Не позднее 24 числа подрядчики обеспечат завершение работ. И не позднее 25 числа котельная будет запущена, потому что мы на следующей неделе начнём отопительный сезон. И тепло подадим на часть социальных объектов».

Следующим пунктом осмотра стал участок магистрального трубопровода тепловой сети во флотской столице. Здесь впервые за 30 лет проводятся такие  масштабные работы. Износ старого оборудования был более 90% и часть североморских домов остались без горячей воды. За два месяца ремонта заменено более одной тысячи погонных метров труб.

Дмитрий Латышев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Работы технологические завершены по укладке теплотрассы, проведены гидравлические испытания. Завершаются отдельные виды работ, которые в целом уже не мешают началу отопительного периода. К началу сентября все работы, в том числе и по благоустройству, будут завершены».

Лариса Мельникова, заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»:  «Никогда с 1976 года капитальных ремонтов здесь не проводилось. Все время устраняли какие-то порывы. Аварий было очень много, и каждая сопровождалась значительным сливом горячей воды. А это всё деньги. Деньги наши и тех потребителей, которые платят за тепло».

По словам специалистов, новые трубы прослужат до 50 лет. И радость для североморцев - уже началась подготовка к подаче горячей воды. В домах жителей флотской столицы  она начнёт появляться ближайшее время.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
Д.О. Вернер
16.08.20 10:34
"Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан..." промчавшись в позднее время по проспекту с испорченным глушителем! У ГИБДД нет средств в борьбе с ними, как нет и самого ГИБДД на проспекте
Комментарий к новости:Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан
Violetta
14.08.20 11:25
Заботой о клиентах Сбербанк всегда отличался!
Комментарий к новости:Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Чизкейк». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Битва дизайнеров». ТВ-шоу (16+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную снижаются-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар снизился почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мончегорске в период проведения ремонтных работ возможны сбои в электроснабжении-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Минтруд – о невозможности 31 декабря сделать выходным, Верховный суд – об уходе раньше с работы в день рождения сотрудника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 423 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика