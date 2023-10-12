Кинематографисты, создающие фильмы в Кольском Заполярье, могут вновь претендовать на субсидии областного правительства

В Мурманской области 16 октября стартует заявочная кампания на получение кинорибейтов.

Объём субсидий из областного бюджета на производство фильмов на территории Мурманской области в этом году составляет 15 млн рублей.

Сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, не должна превышать 30% от общей суммы планируемых затрат на съёмки в регионе, а работу над фильмами на территории Мурманской области необходимо завершить до конца текущего года.

Подробную информацию о сроках и способах подачи заявок можно найти на сайте регионального Минкульта.

Помимо кинорибейтов для профессиональных съёмочных команд план предусматривает гранты для молодых режиссёров и творцов, а также инициативы, связанные с экологичным подходом к работе киностудий в Кольском Заполярье. Заявочная компания продлится до 14 ноября.